Зинченко попал под прицел Арсенала

Александр Зинченко попал в глаза скаутов лондонского Арсенала. Канониры включили кандидатуру украинца в расширенный список претендентов на трансфер.

В шорт-листе "канониров"

Левый защитник Манчестер Сити может сменить прописку, но пока еще рано говорить о трансфере украинца в Арсенал. Лондонский клуб только следит за выступлениями украинца, который скоро будет помогать сборной Украины пробиться на чемпионат мира-2022 в Катар.

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Главный тренер команды Микель Артета хочет усилить позицию левого защитника, потому включил в шорт-лист трансферов Александра Зинченко. Именно в составе "горожан" украинец получил опыт выступлений на этой позиции.

Испанский наставник недоволен игрой Нуну Тавареша в защите, поэтому "канонирам" нужно качественно усилить эту позицию на фланге.

Отметим, что Арсенал с 63 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Канониры" уступают лидеру лиги Манчестер Сити 20 пунктов.

За четыре матча до окончания сезона лондонский клуб идет в зоне группового раунда Лиги чемпионов. Команда Артеты продолжает сражаться с Челси за бронзовые награды элитного чемпионата.

Арсеналу довольно сложно будет оформить переход Зинченко, которому полностью доверяет главный вождь Сити Пеп Гвардиола. Испанец постоянно хвалит преданную игру украинца на футбольном поле. Хотя довольно редко доверяет Александру место в стартовом составе "горожан".

Как Зинченко выступает в нынешнем сезоне