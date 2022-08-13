Магия от украинца: Зинченко выделился роскошным трюком в матче за Арсенал – яркое видео

13 августа 2022 , 21:33
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Лондонский Арсенал 13 августа одержал свою вторую победу на старте нового сезона АПЛ. "Канониры" обыграли дома Лестер.

Невероятное мастерство от украинца

Александр Зинченко снова появился на футбольном поле с первых секунд. Левый защитник провел 77 минут и был активен в течение всего игрового времени, пишет 24 канал.

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Один из лидеров сборной Украины не только действовал надежно в защите, но и активно подключался к атакам Арсенала. В одном из розыгрышей в начале второго тайма Зинченко продемонстрировал свое мастерство.

Александр оказался под давлением соперника, но не сник. Украинец опрокинул мяч с левой ноги на правую и отдал пяткой на ход Граниту Джака.

Невероятный финт от Зинченко: смотрите видео

На 77-й минуте Зинченко под безумные овации фанатов лондонского клуба покинул поле. Вместо него на поле появился Киран Тирни.

Напомним, что матч против Лестера закончился победой "канониров" со счетом 4:2.

  • Это вторая победа для Зинченко в новой команде и 100-процентный показатель Арсенала на старте АПЛ две игры и шесть очков. В итоге – вторая позиция в турнирной таблице, уступая лишь Манчестер Сити, у которого лучшая статистика забитых и пропущенных.
  • Добавим, что украинский левый защитник подписал контракт с командой Микеля Артеты до конца июня 2026 года.
К слову. В следующем матче Арсенал сыграет на выезде против Борнмута. Поединок состоится 20 августа в 19:30 по Киеву.
Автор: Софія Кулай