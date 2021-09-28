Зинченко официально пропустит матчи сборной Украины в октябре

Александр Петраков не сможет рассчитывать на Александра Зинченко в октябрьских матчах отбора чемпионата мира-2022. Футболист получил травму.

Кадровая потеря украинской сборной

Александр Зинченко пропустит определенный период вне футбольного поля. Левый защитник Манчестер Сити получил травму и был исключен из заявки сборной Украины.

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Врачи английского клуба диагностировали надрыв икроножной мышцы у украинца. Это повреждение помешает Зинченко помочь "сине-желтым" в октябрьских поединках.

Травму футболист получил в первом матче группы Лиги чемпионов против Лейпцига. Игрок уже пропустил три матча МанСити в Англии.

Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым уже изменил ротации в составе. Из резервного списка в основной был переведен центральный полузащитник Днепра-1 Александр Пихальонок. Для него это дебютный вызов в сборную Украины.

24-летний футболист пропустит два поединка отбора – против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября). Матч с боснийцами состоится во Львове.

4 октября игроки начнут тренировочный сбор в расположении национальной команды. Отметим, что в резервном списке Петракова еще шесть футболистов: Лунин, Бондар, Конопля, Михайличенко, Кочергин и Калитвинцев.