МанСити повесил безумный ценник на трансфер Зинченко: Арсенал уже готовит предложение

Дороги Манчестер Сити и Александра Зинченко могут разойтись. "Городяне" могут продать украинца и уже даже установили стоимость трансфера.

МанСити готов отпустить украинца

Чемпион АПЛ рассмотрит предложение других клубов, если они сделают предложение в 35 миллионов фунтов стерлингов. Именно в такую ​​сумму "горожане" оценили переход Александр Зинченко.

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Лидером сборной Украины вроде бы интересуется целый ряд английских клубов, среди которых есть такие гранды, как Челси и Арсенал.

Если трансфер в любой из этих клубов удастся, то на место украинского левого защитника МанСити попытается подписать Марка Кукурелью из Брайтона.

Зинченко может одеть красную футболку Арсенала

Издание Sky Sports уже сообщает, что Арсенал готовит первое предложение для МанСити по Зинченко. Лондонский клуб хочет усилить позицию левого защитника. Хотя ранее сообщалось, что лондонцы готовы перевести украинца на традиционную позицию в центр поля.

Главный тренер "канониров" Микель Артета хорошо знаком с возможностями Александра еще по совместной работе в составе "горожан".

Зинченко вместе с Сити уже начал подготовку к следующему сезону.

В прошлом сезоне украинец отыграл за "горожан" 28 матчей, в которых отличился 5 ассистами и 2 желтыми карточками.

В сезоне-2021/2022 в четвертый раз стал чемпионом АПЛ.