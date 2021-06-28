Заинтересованность из Лондона
Известный агент Шандор Варга рассказал о том, как в свои 17 лет Александр Зинченко мог стать игроком лондонского Арсенала. Сам Арсен Венгер был заинтересован в трансфере юного таланта Шахтера.
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По словам агента, позвонил Венгер и спросил: "Шандор, что ты знаешь о футболисте Зинченко?". Шандор лаконично ответил, что не понимает о ком идет речь. Тогда легендарный наставник "канониров" с удивлением спросил, что Шандор делает в футболе, если не знает, кто такой Зинченко.
Интересно, что французский тренер настолько был заинтересован приобретением украинца, что гарантировал бы Александру место в первой команде уже через две недели после трансфера.
Шандор, ну какой ты агент? Ты в футболе работаешь или где? Я здесь стою на базе и вижу, как в матче Лиги чемпионов U-19 нас "возит" Шахтер, а за них бегает 17-летний мальчик. Скажи, что через две недели он будет у меня играть в первой команде,
– рассказал агент.
Вояж в Россию
У Варги даже сохранилась эта переписка со специалистом. Агент не понимает, почему окружение украинского футболиста отправило его тогда в чемпионат России: "К сожалению, тогда его окружение почему-то отправило его в Россию – в Спартак, ЦСКА, еще куда-то, а закончилось все Уфой".
- Теперь Зинченко выступает за английский Манчестер Сити, куда перешел в 2016 году. В следующем сезоне Александр должен получить стабильное место в основном составе чемпионов АПЛ.
- Сейчас полузащитник выступает за сборную Украины на Евро-2020.