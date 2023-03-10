Зинченко вторично признали игроком месяца в Арсенале: украинец с юмором прокомментировал выбор фанатов

Второй месяц подряд Александр Зинченко получил признание от болельщиков "канониров". Украинский защитник стал лучшим игроком Арсенала в феврале.

Одного сезона хватило Александру Зинченко для того, чтобы стать лидером Арсенала и любимцем болельщиков. Как результат – украинец во второй раз стал лучшим игроком в команде.

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Признание Зинченко

За украинского защитника отдали свои голоса 49% респондентов. Второе место занял Габриэл Магальяэс, третье – Букайо Сака.

"Это был еще один удачный месяц для Алекса, чей выдающийся момент настал, когда он забил свой первый гол в Премьер-лиге, сравнив счет в матче против Астон Виллы, когда наши спины были уперты в стену, создав платформу для нас, чтобы вернуться и выиграть игру.

Он отобрал мяч 34 раза в пяти матчах, сделал 329 удачных передач и создал пять голевых моментов для команды во время своих типичных игр, чтобы помочь нам начать и закончить месяц на первом месте", – говорится в сообщении официального сайта Арсенала.

Зинченко: Мои одноклубники убьют меня

Зинченко в шутливой форме поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Привет, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Большое спасибо, что снова проголосовали за меня в номинации за лучшего игрока Арсенала месяца.

Я знаю, что мои одноклубники убьют меня. Они думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе.

Но забудьте о них. Давайте давить вместе до самого конца. Вперед, канониры", – сказал Зинченко.

, что в нынешнем сезоне Александр Зинченко сыграл за Арсенал 24 матча, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Свой следующий матч "канониры" проведут 12 марта против Фулхэма.