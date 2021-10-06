Зинченко в компании российского бойца Хабиба посетил матч Манчестер Сити: фото и видео

Игрок сборной Украины Александр Зинченко встретился с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым на стадионе "Энфилд". Вместе они посетили матча 7-го тура АПЛ Ливерпуль - Манчестер Сити.

"Все еще легенда №1 для UFC"

Александр Зинченко посетил матч 7-го тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Манчестер Сити, что состоялся 3 октября вместе с бывшим чемпионом UFС Хабибом Нурмагомедовым.

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Все еще легенда №1 для UFC. Приятно было посмотреть игру и поговорить с тобой, Хабиб,

– написал игрок сборной в своем инстаграме.



Зинченко с Хабибом на стадионе "Энфлид" / Фото zinchenko_96

Матч между Ливерпулем и Манчестер Сити закончилась ничьей со счетом 2:2. Сам Зинченко не участвовал в игре, так как не восстановился после травмы.

О том, что Зинченко присутствовал на матче вместе с Хабибом, свидетельствует и пост самого бойца. Он распространил видео с трибун, где возле него можно заметить игрока украинской сборной. Судя по его тексту, болел он также за Манчестер Сити.