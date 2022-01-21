Зимние Олимпийские игры-2022: где смотреть в Украине

С 4-го по 20 февраля состоятся XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине-2022. В Украине событие эксклюзивно будут транслировать сразу две платформы.

Зимние Олимпийские игры в Пекине-2022 эксклюзивно в Украине будет транслировать общественный телеканал UA:ПЕРШИЙ и диджитал-платформа "Суспільне Спорт".

Смотрите также Без Меркушиной и Виты Семеренко: сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпийские игры

Трансляции соревнований

Телеканал UA:ПЕРШИЙ покажет 100 часов соревнований. Ежедневно трансляции будут начинаться в 6:00 утра по киевскому времени и продолжаться до 17:00. Все соревнования с участием украинских спортсменов будут транслироваться в приоритете. На диджитал-платформе "Суспільне Спорт" будет доступно четыре отдельных плеера с трансляцией соревнований (один из плееров – ретрансляция UA:ПЕРШИЙ).

Олимпийские проекты

Дважды в день в 10:30 и 17:00 на телеканале UA:ПЕРШИЙ будет выходить "Студия Олимпийских игр" с ведущими Юлией Пазенко и Денисом Зерченко, а также Анной Ризатдиновой и Дмитрием Лазуткиным. В утренней студии зрителей ждут последние новости с ледовых арен Пекина от журналистов "Суспільного", а в вечернее время будут подводиться итоги соревновательного дня вместе с гостями студии.

Завершать спортивный день в 21:30 будет дневник "Сутки Олимпийских игр", который будут создавать журналисты непосредственно на месте событий в Пекине.

Суспільне Спорт подготовит для зрителей уже известные форматы с Олимпиады в Токио — ежедневный дайджест "Олимпиада за 300 секунд".

На время Олимпиады увеличится количество недельных выходов подкаста "Комментаторская", где будут обсуждать ключевые события Олимпийских игр.

Зимние Олимпийские Игры-2022 должны состояться в Пекине и продлятся с 4-го по 20 февраля.