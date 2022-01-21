Кто представит Украину на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине: имена и виды спорта
Источник:НОК Украины
45 спортсменов представят Украину на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Они будут соревноваться в 12 видах спорта.
По сравнению с Олимпиадой-2018, заявка сборной Украины увеличилась на 12 спортсменов. Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб). При этом что эти две дисциплины впервые будут представлены на зимней Олимпиаде.
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Всего в программу Игр-2022 вошли 7 новых дисциплин: монобоб у женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, смешанные командные соревнования по акробатическому фристайлу, женский биг-эйр вольным стилем, смешанные командные соревнования по сноуборд-кроссу.
Биатлон
Наибольшее представительство будут иметь биатлонисты – их будет 10 (5 мужчин и 5 женщин). Трое биатлонисток уже приносили Украине золотую медаль на зимней Олимпиаде в 2014 году в Сочи в эстафете. Из этой четверки в Пекин-2022 не отправилась лишь Вита Семеренко.
- Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.
- Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.
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Лыжные гонки
Семь спортсменов будут представлять Украину и в лыжных гонках. Украинцы выполнили квалификационные минимумы во всех видах олимпийской программы, поэтому будут выступать во всех соревнованиях, за исключением мужской эстафеты, поскольку в Украине только два участника, а для эстафеты нужно четыре.
- Мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода.
- Женщины: Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская, Дарья Рублева.
Фигурное катание
Здесь сразу шесть представителей. Трое из них – это призеры Юношеских Олимпийских игр Александра Назарова, Максим Никитин и Иван Шмуратко.
- Мужчины: Иван Шмуратко.
- Женщины: Анастасия Шаботова.
- Танцы на льду: Александра Назарова и Максим Никитин.
- Команда в спортивной паре: София Голиченко и Артем Даренский.
Санный спорт
Шесть спортсменов будут представлять Украину и в санном спорте.
- Мужчины: Антон Дукач, Андрей Мандзий.
- Женщины: Елена Стецкив, Юлианна Туницкая.
- Парный экипаж: Игорь Стахив и Андрей Лисецкий.
Фристайл
Единственную награду на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (и сразу золотую) Украина получила именно во фристайле. Ее завоевал Александр Абраменко. Он же будет соревноваться за награду и в 2022 году. Только если в 2018 году Украина была представлена двумя фристайлистами, то в 2022 году их представительство выросло до пяти.
- Мужчины: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк.
- Женщины: Анастасия Новосад, Ольга Полюк.
Прыжки с трамплина
Последний раз украинские прыгуны на лыжах с трамплина были представлены еще на Играх в Ванкувере в 2010 году. И вот через 12 лет в олимпийском Пекине мы увидим выступление сразу 3-х наших спортсменов.
- Мужчины: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.
Шорт-трек
После перерыва в два олимпийских цикла, в состав нашей сборной вернулись представители шорт-трека и сразу с двумя пропусками на Игры
- Мужчины: Олег Гандей.
- Женщины: Ульяна Дуброва.
Горнолыжный спорт
Здесь тоже два представителя.
- Мужчины: Иван Ковбаснюк.
- Женщины: Анастасия Шепиленко.
Сноубординг
Аннамари Данча показала лучший результат за последние два года на этапе Кубка мира. Спортсменка финишировала десятой на этапе, прошедшем в австрийском Бад-Гастайне. Это и позволило ей завоевать олимпийскую лицензию и выступить в параллельном гигантском слаломе.
- Женщины: Аннамари Данча.
Лыжное двоеборье
Здесь Украину будет представлять только один спортсмен
- Мужчины: Дмитрий Мазурчук.
Скелетон
Сборная Украины во второй раз в истории зимних Олимпийских игр будет представлена в скелетоне. При этом семь лет назад в Украине не существовало скелетона. На Олимпиаде-2018 Гераскевич также представлял Украину. Он занял 12-ю строчку.
- Мужчины: Владислав Гераскевич.
Бобслей
Женский монобоб будет впервые представлен в программе Олимпийских игр-2022 в Пекине. Украину там будет представлять Единая Лидия Гунько.
- Женщины: Лидия Гунько.
В состав делегации также вошло 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В целом около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.