"Русский мир" приносит слезы, кровь и ужас тем, кто слеп": перфоменс фанатов в Молдове

Болельщики молдавского Зимбра отличились перфоменсом в поддержку Украины. Фанаты во время матча с Шерифом выступили против российской агрессии.

Фаны кишиновского клуба разместили на трибунах стадиона "Зимбру" огромные баннеры с политическим и историческим подтекстом. На первом было написано: "Русский мир" приносит слезы, кровь и ужас тем, кто слеп".

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Молдавские болельщики осудили Россию

А вот ниже его разместился баннер, где был написан красным цветом годы вторжения российских войск страны-соседки: "Молдова 1992, Грузия 1992/2008, Украина 2014/2022".

Вот таким перфоменсом молдавские ультрас выразили свою поддержку Украине и выступили против России и ее безумной политики Владимира Путина.



Перфоменс на матче Зимбра – Шериф в Кишиневе / Фото с твиттера Ateo Breaking

Фанаты в очередной раз подтвердили на чьей стороне стоит Молдова. Ранее президент этой страны Майя Санду тоже выступила против российской агрессии.

К слову, сам футбольный поединок 3 тура Национального дивизиона Молдовы закончился победой Шерифа со счетом 0:2. Весь матч за хозяев провел защитник Денис Дедечко. В то же время бывший голкипер Динамо Максим Коваль наблюдал за встречей за ряды запасных тираспольцев.

Напомним, что с декабря 2020 по июнь 2022 Шериф работал под руководством украинского наставника Юрия Вернидуба. Тренер резко покинул клуб после начала полномасштабного вторжения России в Украину и отправился служить в рядах ВСУ. Теперь объединяет это с тренерством в криворожском Кривбассе.