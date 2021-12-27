Жуткое Рождество: американского боксера застрелили на глазах у семьи

Американский боксер Дэнни Келли погиб в своем автомобиле во время перестрелки. Его расстреляли на глазах троих детей.

Ехал праздновать Рождество

Отмечается, что боксер вместе с семьей ехал на празднование Рождества в городе Темпл-Хиллз в Мэриленде. Подозреваемый остановился рядом с машиной спортсмена и открыл огонь.

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Детективы выясняют, стала ли стрельба следствием конфликтной ситуации на дороге,

– уверяют правоохранители.

Сразу после жуткого инцидента вызвали врачей, однако спасти Дэнни не удалось. Девушка Келли и его трое детей не пострадали во время стрельбы.

За информацию об убийце боксера предлагают вознаграждение в размере 25 тысяч долларов.

На профессиональном ринге Дэнни Келли провел 14 боев – 10 побед, 3 поражения и 1 ничья.