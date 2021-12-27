Моторошне Різдво: американського боксера застрелили на очах у родини

Американський боксер Денні Келлі загинув у своєму автомобілі під час перестрілки. Його розстріляли на очах трьох дітей.

Їхав святкувати Різдво

Зазначається, що боксер разом з родиною їхав на святкування Різдва в місті Темпл-Хіллз у Меріленді. Підозрюваний зупинився поряд з автівкою спортсмена та відкрив вогонь.

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Детективи з'ясовують, чи стала стрілянина наслідком конфліктної ситуації на дорозі,

– запевняють правоохоронці.

Відразу після моторошного інциденту викликали лікарів, проте врятувати Денні не вдалося. Дівчина Келлі та його троє дітей не постраждали під час стрілянини.

За інформацію щодо вбивці боксера пропонують винагороду у розмірі 25 тисяч доларів.

На професійному рингу Денні Келлі провів 14 боїв – 10 перемог, 3 поразки та 1 нічия.