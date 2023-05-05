Фантастические деньги: стал известен гонорар Усика в турнире топ-боксеров в Саудовской Аравии

Супертурнир четырех с участием Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера приобретает все больше реальных черт. В СМИ появились цифры сумм, которые заработают звезды хевивейта.

Саудовские шейхи решили в очередной раз удивить мир, организовав супертурнир с участием топ-звезд хевивейта. Организаторы не поскупились на призовые для участников заруба.

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Саудиты подготовили ливень денег

Известный журналист Майкл Бенсон, сославшись на инсайд Саймона Джордана, раскрыл суммы гонораров для участников мегатурнира. Понятно, что больше всего денег достанется "Жадному пузу". По информации инсайдера, Тайсон Фьюри получит 113 миллионов долларов. Почти наполовину меньше денег заработает украинский чемпион Александр Усик – 63 миллиона долларов.

Самые маленькие чеки получат за свой бой Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Боксеры заработают по 38 миллионов "зеленых".

Гонорары участников супертурнира четырех

Тайсон Фьюри – 113 миллионов долларов

Александр Усик – 63 миллиона

– 63 миллиона Энтони Джошуа – 38 миллионов

Деонтей Вайлдер – 38 миллионов

Для сравнения, "Цыганский король" за бой с Диллианом Уайтом получил 33,6 миллиона долларов. А Александр Усик свой самый большой гонорар заработал за второй поединок против Джошуа. По информации СМИ, украинец получил около 30 миллионов.

Что известно о супертурнире четырех в Саудовской Аравии