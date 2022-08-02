"Плюс 5 килограммов лишнего веса": Супруга может "вылететь" из Динамо из-за любви к круассанам

Владислав Супряга не станет помощником на футбольном поле команде Мирчи Луческу в ближайшие месяцы. Нападающий получил травму, но у него еще есть явные проблемы с лишним весом.

Бурбас: Жаль, если карьера Супряги пропадет из-за круассанов

22-летний центральный форвард, который из-за проблем со спиной, ляжет на операционный стол и пропустит несколько месяцев, имеет две стороны своей футбольной карьеры. Владислав Супряга из тех футболистов, которые не экономят на уходе за собой. Динамовец покупает дорогие ортопедические матрасы за несколько тысяч евро, аппараты для обновления в домашних условиях.

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Но есть у нападающего отрицательная сторона – любовь к сладостям. Из-за чрезмерного употребления круассанов на последний сбор команды Супряга прибыл с 5 килограммами лишнего веса. Сладости – слабинка форварда.

Мне будет очень жаль, если карьера Супряги пропадет из-за круассанов. Из-за его чрезмерной любви к круассанам,

– сказал журналист Игорь Бурбас.

Напомним, что Супряга провел сбор с Динамо, но получил повреждение прямо перед стартом в квалификации Лиги чемпионов. Владислав не сыграл за "бело-синих" в матчах против турецкого Фенербахче (0:0, 1:2 в пользу киевлян).

Впоследствии стало известно, что футболиста ждет консультации с немецкими медиками по поводу его будущего.

Нападающий вернулся в Динамо после 6-месячной аренды в итальянской Сампдории. Клуб Серии А забраковал украинского футболиста, которому доверили провести на поле всего 24 минуты.

Следующий матч Динамо сыграет 3 августа в третьем квалификационном круге Лиги чемпионов против австрийского Штурма. Начало встречи в 21:00 по Киеву.