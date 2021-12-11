Жозе Моуриньо поблагодарил Зарю за ничью с Буде / Глимт, прокомментировав сообщение в инстаграм

Главный тренер итальянской Ромы Жозе Моуриньо поблагодарил луганскую Зарю. Украинская команда приложилась к тому, чтобы Рома заняла первое место в группе.

Луганская Заря в последнем матче Лиги конференций сыграла вничью с норвежским Буде/Глимт. В параллельном матче итальянская Рома обыграла болгарский ЦСКА и сумела подняться на первое место в группе.

Стоящее Гол Зари признали лучшим в шестом туре Лиги конференций: видео пушечного удара

Таким образом Рома избежала стыковых матчей, и вышла сразу в 1/8 финала Лиги конференций.

"Спасибо за вашу честность, попытаться выиграть матч. Так же, как ЦСКА сделал это против нас. Это футбол, который мы все любим. Желаю вам наилучшего в будущем", – написал Моуриньо под постом Зари.

Рома в этом сезоне Лиги конференций же дважды обыграла Зарю. В первом матче в Запорожье был зафиксирован счет 0:3, а в Риме "волки" разгромили соперника 4:0.

Заря в итоге заняла третье место в группе, набрав пять очков.