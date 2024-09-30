Типичный Моуринью: португальский тренер оригинально указал рефери на ошибку – видео с матча
Источник:ФК Фенербахче
В воскресенье, 29 сентября, состоялись поединки седьмого тура турецкой Суперлиги. В одном из них Антальяспор дома принимал Фенербахче.
Гости одержали победу со счетом 2:0. Во время этого матча произошел скандал, в эпицентре которого оказался эпатажный наставник "желтых канареек" Жозе Моуринью.
Читайте также Экс-вратарь ПСЖ, который 19 дней находился в коме, возвращается в футбол: с кем подписал контракт
Жозе не потерял форму
Главный тренер Фенербахче на 78-й минуте получил желтую карточку. Произошло это после того, как Жозе подошел к трансляционной камере и поставил ноутбук со стоп-кадром.
Таким образом он указал на ошибку рефери, который отменил гол Эдина Джеко из-за офсайда. В интервью для пресс-службы Фенербахче португалец объяснил свой поступок:
Это не был офсайд. Если посмотреть на позицию левого защитника, то Джеко не в офсайде. С нашей тактической камеры эта позиция была четкой.
Как Жозе Моуринью указал на ошибку арбитра: смотрите видео
Отметим, что после семи сыгранных туров Фенербахче занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда Моуринью имеет в своем активе 16 очков и на три зачетных пункта отстает от Галатасарая, который удерживает лидерство.