Не могу представить их поражение, – Жозе Моуринью прогнозирует победу Англии в матче с Украиной

Португальский тренер Жозе Моуринью, который возглавлял Челси, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, прогнозирует выход сборной Англии в финал Евро-2020. Моуринью считает, что Англия не может проиграть до финала.

Моуринью: При нормальных обстоятельствах Англия выйдет в финал

Моуринью, который возглавил итальянскую Рому, заявил, что рад за тренера Англии Гарета Саутгейта и болельщиков. Англия в 1/8 финала победила Германию и прошла в следующий раунд.

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"Особенный" убежден, что Англия должна проходить Украину и потенциального соперника по полуфиналу (Чехию или Данию).

При нормальных обстоятельствах Англия выйдет в финал. Не могу представить их поражения в матчах с командами, с которыми они встретятся в следующих раундах,

– сказал Моуринью.

Вместе с тем, португалец предостерег Англию, чтобы она не повторила ошибки сборной Франции в матче со Швейцарией.

"Нужно уважать футбол и его непредсказуемость. Франция не вышла в четвертьфинал, так как не уважала футбол в последние десять минут.

Я всегда говорю: я не хочу, чтобы я и моя команда оказались в аду в плохие моменты, но и в хорошие моменты я не хочу оказаться на небесах. Поэтому я бы посоветовал Англии успокоиться и сосредоточиться на следующей игре", – отметил тренер.

Моуринью добавил, что будет разочарован, если Англия не сыграет в финале Евро-2020.

"Но, на мой взгляд, Англия готова ко всему. Я буду очень разочарован, если мы не выйдем в финал, потому что мы должны, безусловно должны", – сказал Жозе.

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