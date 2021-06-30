Не могу представить их поражение, – Жозе Моуринью прогнозирует победу Англии в матче с Украиной
Источник:Talksport
Португальский тренер Жозе Моуринью, который возглавлял Челси, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, прогнозирует выход сборной Англии в финал Евро-2020. Моуринью считает, что Англия не может проиграть до финала.
Моуринью: При нормальных обстоятельствах Англия выйдет в финал
Моуринью, который возглавил итальянскую Рому, заявил, что рад за тренера Англии Гарета Саутгейта и болельщиков. Англия в 1/8 финала победила Германию и прошла в следующий раунд.
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"Особенный" убежден, что Англия должна проходить Украину и потенциального соперника по полуфиналу (Чехию или Данию).
При нормальных обстоятельствах Англия выйдет в финал. Не могу представить их поражения в матчах с командами, с которыми они встретятся в следующих раундах,
– сказал Моуринью.
Вместе с тем, португалец предостерег Англию, чтобы она не повторила ошибки сборной Франции в матче со Швейцарией.
"Нужно уважать футбол и его непредсказуемость. Франция не вышла в четвертьфинал, так как не уважала футбол в последние десять минут.
Я всегда говорю: я не хочу, чтобы я и моя команда оказались в аду в плохие моменты, но и в хорошие моменты я не хочу оказаться на небесах. Поэтому я бы посоветовал Англии успокоиться и сосредоточиться на следующей игре", – отметил тренер.
Моуринью добавил, что будет разочарован, если Англия не сыграет в финале Евро-2020.
"Но, на мой взгляд, Англия готова ко всему. Я буду очень разочарован, если мы не выйдем в финал, потому что мы должны, безусловно должны", – сказал Жозе.
Украина – Англия: что известно о матче
- Украина и Англии сыграют в 1/4 финала Евро-2020. Поединок, который состоится 3 июля в Риме, начнется в 22:00.
- На пути к финалу англичане выиграли группу D: "Три льва" опередили Хорватию, Чехию и Шотландию. В 1/8 финала Англия выбила Германию.
- Украина в группе C проиграла Нидерландам и Австрии, но победила Северную Македонию. В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко в дополнительное время одолели Швецию.
- До этого Англия и Украина 7 раз пересекались на футбольном поле. Украина получила всего одну победу. Четыре поединка выиграли англичане. Два предыдущих матча закончились вничью.