Продолжит зажигать в Италии: Моуринью определился со своим будущим в Роме
Источник:Correre dello Sport
Эмоциональный Жозе Моуринью не хочет менять клубную прописку. 60-летний португалец останется в итальянской Роме.
Действующий контракт Жозе Моуринью с Ромой рассчитан до конца июня 2024 года. Однако португальский специалист не желает искать новую команду. Потому вскоре наставник проведет встречу с руководством "волков", где обсудит свои планы на следующий сезон.
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"Особый" остается в Риме
Своим решением Моуринью поставил крест на все амбиции других клубов и сборных, которые хотели переманить замечательного тактика.
Услугами португальского специалиста Ромы интересовалось мадридское Атлетико. Также Жозе мог возглавить свою родную сборную Португалии.
Наставник готовит Рому к ближайшему матчу Серии А против Сампдории. Поединок начнется 4 апреля в 19.00.
После 27 туров "волки" под руководством Моуринью идут на 5 месте в зоне группового раунда Лиги Европы. В активе Ромы 47 баллов. До четвертой позиции отставание только в один пункт, а преимущество над ближайшим соперником Аталантой составляет 2 очка.
Как Моуринью работает в Роме: главное
- Пришел к рулю Ромы в июле 2021 года, подписав 3-летний контракт.
- В текущем сезоне провел во главе команды 39 матчей, в которых "волки" одержали 20 побед при 12 поражениях. Еще 7 поединков заканчивались мировым.
- В общей сложности команда под его руководством провела уже 94 матча (49 побед, 19 ничьих и 26 поражений).
- Моуринью привел Рома к одному трофею, но еще и какому – кубку Лиги конференций.
- Итальянский клуб продолжает свои выступления в Лиге Европы в сезоне 2022/2023. "Волки" 13 апреля проведут первую четвертьфинальную игру против нидерландского Фейенорда, выбившего из еврокубков донецкий Шахтер.