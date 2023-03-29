Продолжит зажигать в Италии: Моуринью определился со своим будущим в Роме

Эмоциональный Жозе Моуринью не хочет менять клубную прописку. 60-летний португалец останется в итальянской Роме.

Действующий контракт Жозе Моуринью с Ромой рассчитан до конца июня 2024 года. Однако португальский специалист не желает искать новую команду. Потому вскоре наставник проведет встречу с руководством "волков", где обсудит свои планы на следующий сезон.

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"Особый" остается в Риме

Своим решением Моуринью поставил крест на все амбиции других клубов и сборных, которые хотели переманить замечательного тактика.

Услугами португальского специалиста Ромы интересовалось мадридское Атлетико. Также Жозе мог возглавить свою родную сборную Португалии.

Наставник готовит Рому к ближайшему матчу Серии А против Сампдории. Поединок начнется 4 апреля в 19.00.

После 27 туров "волки" под руководством Моуринью идут на 5 месте в зоне группового раунда Лиги Европы. В активе Ромы 47 баллов. До четвертой позиции отставание только в один пункт, а преимущество над ближайшим соперником Аталантой составляет 2 очка.

Как Моуринью работает в Роме: главное