Разрешение конфликта: Бавария официально подписала португальского защитника Манчестер Сити

Мюнхенская Бавария смогла оформить переход драгоценного флангового защитника. Этот трансфер помог сделать состав "пивоваров" почти самый дорогой в мире.

Жоау Кансело временно стал игроком мюнхенской Баварии. Но немецкий коллектив может выкупить португальца у Манчестер Сити, с которым у Кансела конфликт.

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Условия соглашения

Кансел перешел в состояние немецкого клуба к концу текущего сезона на правах аренды. Бавария имеет возможность летом выкупить футболиста за 70 миллионов евро у "горожан". Канселу в новом коллективе будет выступать под 22-м номером.

Причина ухода

, что переход португальца в состояние Баварии сделал "пивоваров" вторым самым дорогим коллективом в мире с показателем в 1,02 миллиарда. Немецкий клуб обогнал только Манчестер Сити со стоимостью склада в 1,12 миллиарда.

Жоау Канселу не без скандала ушел из Манчестер Сити. Вообще конфликт между Гвардиолой и португальцем и стал причиной трансфера. После чемпионата мира-2022 Канселу перестал попадать в стартовый состав "голубых", что и стало причиной распрей между игроком и тренером.

Карьера Жоау Канселу