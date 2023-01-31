Разрешение конфликта: Бавария официально подписала португальского защитника Манчестер Сити
Источник:Официальный сайт Баварии
Мюнхенская Бавария смогла оформить переход драгоценного флангового защитника. Этот трансфер помог сделать состав "пивоваров" почти самый дорогой в мире.
Жоау Кансело временно стал игроком мюнхенской Баварии. Но немецкий коллектив может выкупить португальца у Манчестер Сити, с которым у Кансела конфликт.
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Условия соглашения
Кансел перешел в состояние немецкого клуба к концу текущего сезона на правах аренды. Бавария имеет возможность летом выкупить футболиста за 70 миллионов евро у "горожан". Канселу в новом коллективе будет выступать под 22-м номером.Интересно, что переход португальца в состояние Баварии сделал "пивоваров" вторым самым дорогим коллективом в мире с показателем в 1,02 миллиарда. Немецкий клуб обогнал только Манчестер Сити со стоимостью склада в 1,12 миллиарда.
Причина ухода
Жоау Канселу не без скандала ушел из Манчестер Сити. Вообще конфликт между Гвардиолой и португальцем и стал причиной трансфера. После чемпионата мира-2022 Канселу перестал попадать в стартовый состав "голубых", что и стало причиной распрей между игроком и тренером.
Карьера Жоау Канселу
- 28-летний защитник всю свою футбольную жизнь защищал цвета топовых европейских клубов. Начав свой путь в Бенфике, игрок впоследствии играл в Валенсии, Интере и Ювентусе. В каждом чемпионате Канселу становился чемпионом.
- За Манчестер Сити Кансел провел 98 матчей, в которых забил 5 голов.
- Также у Канселы есть награда со сборной Португалии. Защитник выигрывал первый в истории розыгрыш Лиги Наций.