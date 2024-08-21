Преемник Роналду вернулся в Англию: Жоау Феликс перешел в Челси

Летнее трансферное окно завершается 31 августа, а Челси продолжает активно подписывать новых игроков. На этот раз к "аристократам" перешел Жоау Феликс из Атлетико Мадрид.

Португалец присоединился к команде Диего Симионе в 2019 году, перейдя из Бенфики за рекордных для "матрасников" 127 миллионов евро. Нападающий не смог заиграть в Атлетико и отправился в аренду в Челси, а затем в Барселону.

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Сменили Галлахера на Феликса

Сообщают, что португалец подписал контракт с "аристократами" на 7 лет. До этого было известно, что Атлетико получит за Феликса 42 миллиона фунтов и 4,3 миллиона в виде бонусов.

Сегодня, 21 августа, состоялся обратный трансфер из Лондона в Мадрид. Полузащитник "синих" Конор Галлахер переехал в Испанию, где будет защищать цвета Атлетико. Лондонцы должны заработать на трансфере 40 миллионов евро, также клубы договорились о дополнительных опциях.

К слову. На Евро-2024 в Германии вместе со сборной Португалии дошел до четвертьфинала турнира, где уступили Франции. Нападающий не смог реализовать один из пенальти в послематчевой серии, попав в штангу.

Жоау Феликс – игрок ФК Челси / Фото ФК Челси

Жоау Феликс уже играл за Челси в первой половине 2023 года на правах аренды, а затем перебрался в Барселону. Впоследствии игрок вернулся под руководство Диего Симионе.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии "аристократы" проиграли Манчестер Сити со счетом 0:2 в пользу "горожан". В следующем матче подопечные Энцо Марески поедут в гости к Вулверхэмптону. Дата игры – 25 августа.