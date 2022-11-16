"Позор тем, кто отвечал за оборону города": откровенное интервью жителя Херсона после деоккупации

Александр Караваев-старший остался жить в родном городе и невероятно обрадовался после освобождения Вооруженными силами Украины. Отец игрока сборной Украины высказался о жизни в оккупации.

11 ноября ВСУ освободили Херсон от российских фашистов. Областной центр был под оккупацией агрессора более восьми месяцев с начала полномасштабного вторжения.

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Немало украинцев остались в Херсоне в это время, в том числе и отец и полный тезка игрока сборной Украины Александра Караваева. Мужчина рассказал о жизни под оккупацией.

В мае русская полиция приходила в наш дом в Херсоне, но не за мной. Взломали квартиры двух наших военнослужащих. Их с семьями уже в Херсоне не было. Одного из молодых ребят за проукраинское высказывание забрали на подвал, кто-то его сдал. Продержали там три недели, подровняли нос, но отпустили. Через неделю он уехал из Херсона.

Мнения, которые ко мне могут прийти, возникали. Особенно когда в украинской прессе написали, что родители Караваева остались в оккупации. На мой взгляд, эта новость не была уместной. Забрасываю камень в адрес ваших коллег. Я лишний раз старался не ездить по городу, чтобы не попадать на блокпосты, где проверяли документы.

Некоторые знакомые меня спрашивали, почему не поставлю на телефоне российский номер или не возьму продовольственный паек от россиян. У меня другое мышление. Чтобы я, отец игрока киевского Динамо и сборной Украины, брал у кафиров паек и менял украинский номер телефона? Такого позора мне не нужно. Я сам себя после этого перестал бы уважать. Я поставил VPN, с сыном мы были на связи.

Настоящими героями для меня были несколько десятков наших ребят, погибших в первые дни войны, защищая Херсон. В Сиреневом парке погибли украинские воины. Это жутковатая история для всех херсонцев. Вечная слава нашим ребятам и большой позор тем, кто отвечал за оборону нашего города и не смог это организовать,

– высказался Александр Васильевич.

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Также он рассказал, почему не оставил Херсон в начале оккупации, когда сын предлагал ему уехать. Караваев-старший намерен и дальше жить в родном городе.

В то время жена старшего сына Романа была на седьмом месяце беременности и не хотела уезжать. Потом родилась внучка Соломия. К тому времени можно было выезжать через оккупированный россиянами Крым. Ни я, ни моя семья этого делать не желали. Я никуда из Херсона не уеду. Ждем, когда проведут энергетику в город, будем налаживать жизнь здесь. И продолжаем верить в ВСУ, ведь ребятам еще нужно освободить остальную часть наших оккупированных территорий,

– заявил Караваев-старший.

Ранее о деоккупации Херсона высказался легкоатлет Андрей Проценко . Спортсмен поблагодарил ВСУ за работу и напомнил о цене этой победы.