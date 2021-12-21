Жизнь Джошуа после поражения Усику: бассейн с акулой, Бекхэм и борьба – фото и видео

21 декабря 2021 , 13:40
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Источник:

24 канал

Бывший чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа перезагружается после поражения Александру Усику. Британец в бассейне с "акулой" и в борьбе ищет ответы, как одолеть Усика.

Обзор инстаграма Джошуа

После поражения Усику 32-летний Джошуа довольно быстро вернулся к тренировкам. Энтони старается поддерживать мощную форму, хотя до реванша с Усиком еще почти полгода.

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Энтони Джошуа готовится к бою с Усиком / Фото из инстаграма Джошуа


Энтони Джошуа готовится к бою с Усиком / Фото из инстаграма Джошуа

Во время отпуска Джошуа встретился с бывшим футболистом Манчестер Юнайтед, Реала, ПСЖ и Милана Дэвидом Бекхэмом. Британцы встретились в США. Возможно, Энтони почерпнет что-то новое от иконы британского футбола.


Джошуа и Бекхэм / Фото из инстаграма Джошуа

Свое место силы Энтони попробовал найти в заснеженных горах в штате Орегон (США).


Джошуа отдыхал и на море. "Просто поддерживаю мою страницу активной", – написал Энтони.


Энтони Джошуа на море / Фото из инстаграма боксера

В США боксер побывал в одном бассейне с "акулой" Майклом Фелпсом. Американец – 23-кратный олимпийский чемпион. К слову, Джошуа – олимпийский чемпион 2012 года.


Британский боксер рассказал, что выходит на пробежки в 6:30 утра. Энтони призвал остальных присоединяться к нему.


Джошуа на пробежке / Фото из инстаграма Джошуа

На сам конец Джошуа намекнул, как планирует одолеть Усика. Британский боксер борется на ринге. Неужели Энтони планирует "задавить" Усика в реванше?

 

Автор: Михайло Гема