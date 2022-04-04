Животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами – экс-тренер Динамо
Источник:"Футбол 1,2,3"
Легендарный футболист киевского Динамо Алексей Михайличенко рассказал, кто российских игроков поддержал его. Также он подчеркнул, что для него больше не существует коллег из России.
Михайличенко потролил россиян
По словам экс-игрока, его поддержал только один российский спортсмен. Это Игорь Скляров, ныне проживающий в Чикаго.
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"Я много общался со многими игроками, которые играли в олимпийской, национальной сборной, и в принципе очень хорошо с ними общались. Но единственный из россиян, кто мне позвонил по телефону – это Игорь Скляров, ныне живущий в Америке, Чикаго", – сказал Михайличенко.
Украинец отметил, что Скляров сравнил Россию с Северной Кореей.
"Его жена – известная гимнастка и они работают там давно, он в большом шоке. После общения со своими одноклубниками, друзьями из России он потом говорил, что это больше Северная Корея, чем Россия", –рассказал экс-игрок Динамо.
Михайличенко подчеркнул, что для него больше не существует коллег из страны-агрессора, поскольку их нельзя сравнить даже с животными.
Для него это очень больно. Они, вероятно, понимают, что со мной общаться не желательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что у них уже нет их. Фамилии и имена у людей, а у животных – нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами,
– добавил легендарный игрок.
- Алексей Михайличенко – первый вице-президент УАФ.
- С 2002 по 2004 год возглавлял Динамо, дважды завоевывал титул чемпиона Украины и один раз Кубок страны.