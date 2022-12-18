Лучший бомбардир Франции рискует пропустить финал ЧМ-2022: кто заменит форварда в старте

В воскресенье, 18 декабря, на чемпионате мира 2022 года в Катаре состоится финальный поединок между сборными Аргентины и Франции. Однако звездный форвард "петухов" Оливье Жиру рискует пропустить золотой финал.

Форвард Милана Оливье Жиру является ключевым исполнителем для команды Дидье Дешама. 36-летний футболист является вторым бомбардиром "Ле Бле" на турнире за Килианом Мбаппе.

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В преддверии финального поединка ЧМ-2022 появилась информация, что Жиру может начать встречу на скамейке запасных. Опытного нападающего беспокоят проблемы с коленом.

Рекордсмен сборной Франции не смог доиграть предыдущий поединок против Марокко (2:0). Наставник французов заменил форварда на 65-й минуте матча.

Отсутствие Жиру в финале может стать проблемой для "петухов". В пяти матчах на Мундиале нападающий забил четыре гола. Он соперничает с Килианом Мбаппе и аргентинцами Лионелем Месси и Хулианом Альваресом за "Золотую бутсу" – приз лучшему бомбардиру чемпионата мира 2022.

Кто заменит Жиру?

В такой ситуации очень своевременным было бы появление в составе залечившего травму Карима Бензема. Но из-за конфликт с Дешамом, вряд ли мы увидим обладателя "Золотого мяча" 2022 в решающем поединке.

Тренерский штаб "Ле Бле" может попробовать в атаке Маркуса Тюрама, переместив Мбаппе на роль центрального нападающего. Впрочем, какое решение примет Дидье Дешам узнаем в ближайшее время.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря в 17:00 (по киевскому времени).