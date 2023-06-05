Клуб Цыганкова действительно интересуется Довбиком: агент нападающего назвал один нюанс

Сезон УПЛ-2022/2023 почти подошел к своему окончанию, осталось только сыграть переходные матчи в борьбе за повышение в элите. А это значит, что начинается период сватовства украинских футболистов в Европу.

Появилась информация об интересе со стороны испанской Жироны к лучшему бомбардиру УПЛ-2022/2023 Артему Довбику. Агент футболиста подтвердил эти слухи.

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Довбик может переехать в Цыганков

По словам Алексея Люндовского, действительно есть интерес со стороны "красно-белых". Но в этом всем есть один большой нюанс, который будет зависеть от лучшего нападающего Жироны Валентина Кастельяноса.

Эта информация соответствует действительности, но будет ли трансфер Артема по силам Жирони будет зависеть от их бюджета на следующий сезон, в частности насколько удачно они продадут своего лучшего бомбардира аргентинца Кастельяноса,

– заявил агент Довбика.

Правда, Кастельянос выступал за Жирону на правах аренды, у которой не было опции выкупа контракта. Поэтому после окончания контракта (30 июня 2023 года) вернется в американский Нью-Йорк Сити, которому принадлежит его соглашение.

В Жироне 24-летний аргентинский нападающий стал одной из главных звезд команды. За 37 матчей Кастельянос набил 14 голов и отдал 1 ассист. Валентин стал первым футболистом за последние 75 лет, который оформил покер (4 гола за встречу) в ворота мадридского Реала.

Что касается Довбика, то Артем стал лучшим бомбардиром сезона – в 30 матчах нападающий забил 24 гола (8 – с пенальти). Контракт форварда с днепрянами рассчитан до конца 2023 года. СМИ неоднократно сообщали, что Днепр-1 активно работает над тем, чтобы убедить Артема продлить соглашение.

Напомним, что Жирона продлила контракт с главным тренером команды Мичелом. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2027 года.

В клубе уже выступает украинец Виктор Цыганков, перебравшийся в Жирону в середине января 2023, подписав контракт до конца июня 2027-го.