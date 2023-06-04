Потенциальный суперзабивной дуэт: Довбик заинтересовал клуб из топ-5 лиг, в котором выступает украинец

Артем Довбик находится на радарах у ряда европейских коллективов. Один из этих клубов может воссоединить в своем положении украинцев.

Жирона заинтересовалась в трансфере Артема Довбика. Виктор Цыганков помогает испанскому клубу провернуть дело.

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Вариантов вволю

Артём Довбик продолжает собирать потенциальные варианты продолжения карьеры. Очередной шанс зарекомендовать себя в Европе пришел из Испании, а именно из Жирона, за которую уже выступает Виктор Цыганков. Таким образом, каталонский коллектив встал в очередь за украинским форвардом. Спортивный директор и главный тренер "красно-белых" очень интересовались у Виктора Цыганкова умениями, возможностями, игрой, сильными и слабыми сторонами Довбика.

Цыганков передал интерес со стороны Жироны Артему. То есть Довбык знает. Это так, инсайд, чтобы вы понимали, что в Испании о Довбике знают и вполне возможно, что в Жироне могут воссоединиться Довбик и Цыганков.

– рассказал украинский журналист Игорь Цыганик.

Следует отметить, что Артем Довбык – маститый голеадор. В его активе 24 забитых гола в чемпионате Украины, благодаря которым он и стал лучшим форвардом по итогам сезона УПЛ. К тому же Артем становился лучшим нападающим группового этапа Лиги конференций, забив 7 голов. Виктор Цыганков не так часто забивает в Жироне, однако умело отдает голевые передачи, в частности, в активе украинца 6 ассистов. Поэтому украинцы могли бы сформировать действительно забивной дуэт в Испании – один ассистирует, а другой реализует.

Артема Довбика также сватают в клуб другого украинца, но уже во Франции. Марсель Руслана Малиновского заинтересован в сотрудничестве с нападающим.

Контракт Довбика с Днепром-1 действует до декабря 2023 года. "Спортклубовцы" постараются продать форварда летом, чтобы тот не ушел из команды даром. Днепровский коллектив хочет выручить за своего нападающего не менее 11 миллионов евро, что отнюдь не пугает ряд европейских коллективов.