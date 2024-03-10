Не пропустили вперед Барселону: ассист Цыганкова помог Жироне одержать победу в Ла Лиге

Виктор Цыганков и Артем Довбик помогли Жироне обыграть Осасуну и остаться на втором месте в чемпионате Испании. На счету экс-игрока Динамо результативная передача.

Жирона – Осасуна 2:0

Голы: Порту, 13, Савио, 86.

В испанской Ла Лиге в эти выходные проходят матчи 28 тура. На вечер субботы была вынесена игра между главной сенсацией турнира Жироной и середняком таблицы Осасуной, пишет 24 канал.

По теме Замена для Цыганкова: к Жироне может присоединиться земляк Залужного

Вторая победа за месяц

Каталонцы долгое время делили первую и вторую позиции с Реалом и пытались навязать мадридцам борьбу за чемпионство. Однако "бланкос" оказались слишком сильным для Жироны.

Команда Мичела выиграла лишь один из последних пяти матчей и уже пропустила вперед Барселону. Для возвращения на вторую позицию Жироне надо было побеждать гостей из Памплоны.

Уже традиционно в основу "красно-белых" попали украинцы Артем Довбык и Виктор Цыганков. Жирона имела инициативу на протяжении встречи, не дав Осасуне нанести ни одного удара в створ.

Читайте также Довбик может перебраться в АПЛ, чтобы сформировать украинский дуэт

Зато каталонцы открыли счет уже на 13 минуте. Виктор Цыганков записал на свой счет ассист, выведя на ударную позицию Порту. Тот и переиграл вратаря Жироны.

Второй гол был забит уже в конце матча, когда оба украинца сели на скамейку. Савио точно завершил красивую комбинацию партнеров по команде. Таким образом Жирона возвращается на второе место, обходя Барселону.

Видеообзор матча Жирона – Осасуна