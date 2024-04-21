"Привет, Европа": клуб Довбыка и Цыганкова впервые в истории гарантировал себе еврокубки

В субботу, 20 апреля, в рамках 32-го тура Ла Лиги состоялся поединок между Жироной и Кадисом. "Каталонцы" разгромно победили соперника (4:1).

Украинский нападающий Артем Довбык вышел на поле на 71-й минуте матча и забил гол, который сделал существенное преимущество Жироны над Кадисом. Виктор Цыганков пропустил матч, поскольку до сих пор восстанавливается после травмы.

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Жирона в еврокубках

За 6 матчей до конца сезона-2023/2024 "каталонцы" уже гарантировали себе еврокубки.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона занимает третью позицию, набрав 68 баллов. Математически, команда уже не имеет шансов опуститься ниже 6 места. Даже, если проиграет все последующие поединки.

Недавно появилась информация, что Жирона может пролететь мимо еврокубков из-за трансфера Довбика. В соглашении были нарушены некоторые финансовые договоренности, если УЕФА их докажет, то аннулирует лицензии на участие.

Следующий матч Жирона сыграет на выезде с Лас-Пальмасом. Поединок состоится 27 апреля в 15:00 по киевскому времени.