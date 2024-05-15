Отдали вторую позицию Барселоне: Жирона минимально уступила Вильярреалу

Во вторник, 14 мая, начались матчи 36-го тура Ла Лиги. В одном из них Жирона принимала Вильярреал.

Жирона – Вильярреал 0:1

Гол: Траоре, 59.

В чемпионате Испании стартовал 36-й тур Ла Лиги. Жирона, которая уже официально вышла в еврокубки, принимала дома Вильярреал, пишет 24 канал.

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Неожиданное поражение Жироны

С первых минут Вильярреал активно шел в атаку, однако безрезультатно. Жирона, в свою очередь, также смогла создать несколько опасных моментов.

Виктор Цыганков на 27-й минуте мог отметиться забитым голом. Украинец с левой ноги пытался пробить в дальний угол ворот, однако перекладина помешала мячу попасть в ворота "желтой субмарины". В целом Цыганков в этом матче проявил себя с хорошей стороны.

До конца первого тайма Жирона создавала много опасных моментов, не реализовывая их.

С началом второго тайма Вильярреал снова пытался провести несколько атак и одна из них была успешной. На 59-й минуте Траоре забил гол в ворота "каталонцев".

Впоследствии Цыганков снова пытался забить за Жирону, однако мяч попал в каркас ворот. Еще несколько опасных моментов "каталонцы" так и не реализовали.

Таким образом, по результатам матча с Вильярреалом, Жирона опустилась на третью позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Барселона вернула себе второе место в чемпионате Испании, однако разница между командами всего одно очко.

Видеообзор матча Жирона – Вильярреал

Во вторник, 14 мая, состоялись также матчи Осасуна – Мальорка (1:1) и Реал – Алавес (5:0).