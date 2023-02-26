Ассист Цыганкова и два автогола: Жирона с украинцем в составе одолевает Атлетик – видеообзор

Каталонский коллектив снова смог одолеть своего соперника в рамках Ла Лиги. Виктор Цыганков начал поединок со стартовых минут в составе Жироны.

Атлетик Бильбао – Жирона 2:3

Голы: Берчиче, 35, Гарсия, 89 – Гарсия, 4, где Маркос (аг), 19, Весга (аг), 45+1.

Жирона и Атлетик Бильабо провели встречу в рамках 23-го тура чемпионата Испании, в которой победителями вышли гости – 2:3. Виктору Цыганкову удалось отметить голевую передачу в поединке, которая стала для украинца второй в состоянии каталонского коллектива. 24 канал.

Напряжение до последних минут

Жирона довольно быстро начала поединок, что сразу же вылилось в результат. В самом дебюте матча, на 4-й минуте, каталонцам удалось отличиться забитым мячом. Гарсия красивым ударом отправил "кожаного" в дальний угол ворот так, что у голкипера Бильбао не было шансов спасти свою команду. Виктор Цыганков же в этой голевой атаке смог оформить ассист.

Жирона продолжала давить на соперника. Каталонцы делали это так удачно, что игроки Атлетика сами уже начали забивать в свои ворота. На 19-й минуте матча каталонцы разыграли угловой, удвоивший их преимущество во встрече. После подачи игрок Жироны нанес удар по воротам Бильбао, мяч удачно для игроков каталонского коллектива подкорректировал защитник Атлетика де Маркос. "Круглый" залетел в сетку ворот басков от своего же игрока – 0:2.

И вот игроки Бильбао головы не опустили и свой момент нашли. Берчиче на 35-й минуте матча отличным ударом отправил мяч в дальнюю шестерку ворот голкипера Жирона. У сторожа ворот каталонцев не было шансов спасти свою команду, а игрок Бильбао сократил отставание своей команды на один гол – 1:2.

Однако Атлетик разрушал игру сам себе. В компенсированное арбитром время до первого тайма, на 45+1 минуте встречи, футболисты Бильабо снова отличились автоголом. На этот раз после подачи в штрафную басков игрок Атлетика Весга нечаянно отправил "круглого" в сетку собственных ворот. На табло высветились 3:1 в пользу Жироны, хотя игроки каталонского коллектива забили только один мяч.

Вторую половину встречи команды провели в достаточно боевом настроении. Однако подарить интригу болельщикам коллективам удалось только в конце встречи. Баски забили гол на 89-й минуте матча после ошибки игроков Жироны, которые вместо того, чтобы выбить "кожаного" со своей штрафной, решили попасться. Гарсия просто занес мяч в ворота каталонцев после неудачного приема "круглого" голкипера Жироны - 2:3.

Но вот забить больше ни одного гола командам не удалось. Таким образом, Жирона поднялась на 10-е место в турнирной таблице, а Атлетик Бильбао опустился на 7-ю строчку Ла Лиги. Виктор Цыганков провел на поле 79 минут.

Видеообзор матча Атлетик Бальбао – Жирона: