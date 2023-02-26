Атлетік Більбао – Жирона 2:3

Голи: Берчіче, 35, Гарсія, 89 – Гарсія, 4, де Маркос (аг), 19, Весга (аг), 45+1.

Жирона та Атлетік Більабо провели зустріч в рамках 23-го туру чемпіонату Іспанії, в якій переможцями вийшли гості – 2:3. Віктору Циганкову вдалось відзначитись гольовою передачею в поєдинку, яка стала для українця другою у стані каталонського колектива, пише 24 канал.

Напруга до останніх хвилин

Жирона досить жваво розпочала поєдинок, що відразу ж вилилось у результат. В самому дебюті матчу, на 4-ій хвилині, каталонцям вдалось відзначитись забитим м’ячем. Гарсія красивим ударом відправив "шкіряного" у дальній кут воріт так, що у голкіпера Більбао не було шансів врятувати свою команду. Віктор Циганков ж у цій гольовій атаці зміг оформити асист.

Жирона продовжувала тиснути на суперника. Каталонці робили це так вдало, що гравці Атлетіка самі уже почали забивати у власні ворота. На 19-ій хвилині матчу каталонці розіграли кутовий, який подвоїв їхню перевагу у зустрічі. Після подачі гравець Жирони наніс удар по воротах Більбао, м’яч вдало для гравців каталонського колектива підкорегував захисник Атлетіка де Маркос. "Круглий" залетів у сітку воріт басків від свого ж гравця – 0:2.

Та от гравці Більбао голови не опустили і свій момент знайшли. Берчіче на 35-ій хвилині матчу прекрасним ударом відправив м’яч у дальню шістку воріт голкіпера Жирона. У сторожа воріт каталонців не було шансів врятувати свою команду, а гравець Більбао скоротив відставання своєї команди на один гол – 1:2.

Проте Атлетік руйнував гру сам собі. В компенсований арбітром час до першого тайму, на 45+1 хвилині зустрічі, футболісти Більабо знову відзначились автоголом. Цього разу після подачі у карний майданчик басків гравець Атлетіка Весга ненароком відправив "круглого" у сітку власних воріт. На табло висвітилися 3:1 на користь Жирони, хоча гравці каталонського колектива забили тільки один м’яч.

Другу половину зустрічі команди провели в досить бойовому настрої. Проте подарувати інтригу вболівальникам колективам вдалось лише наприкінці зустрічі. Баски забили гол на 89-ій хвилині матчу після помилки гравців Жирони, які замість того, аби вибити "шкіряного" з власного карного майданчика, вирішили попасуватись. Гарсія просто заніс м'яч у ворота каталонців після невдалого прийому "круглого" голкіпера Жирони – 2:3.

Та от забити більше жодного гола командам не вдалось. Таким чином Жирона піднялась на 10-е місце у турнірній таблиці, а Атлетік Більбао опустився на 7-у сходинку Ла Ліги. Віктор Циганков ж провів на полі 79 хвилин.

Відеоогляд матчу Атлетік Бальбао – Жирона: