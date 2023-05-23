Цыганков стал одним из антигероев: осечка Жироны почти закрыла дверь перед командой в еврокубки

Каталонцы не смогли переиграть борца за выживание Сельту. Вингер сборной Украины отметился как результативной обрезкой, так и заработанным пенальти.

Сельта – Жирона 1:1

Голы: Карлес Перес, 42 – Стуани, 59.

В чемпионате Испании стартовал 36-й тур Ла Лиги. В одном из первых матчей медвика Жирона Виктора Цыганкова играла на выезде против Сельты, пишет 24 канал.

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Каталонцы неожиданно включились в борьбу за место в Лиге конференций после успешного отрезка в апреле и начале мая. В преддверии 36 тура Жирона отставала от седьмого Атлетика на два балла, поэтому ей обязательно нужно было побеждать у Виго.

Путь Цыганкова от антигероя к герою

По традиции украинец вышел в стартовом составе и стал одним из главных действующих лиц встречи. Правда, Виктор отличился не только с положительной стороны.

Перед перерывом обрезка Цыганкова привела к голу Сельты. Галан перехватил у украинца мяч на фланге, дошел до штрафной и отпасовал под удар Карлесу Пересу. Воспитанник Барселоны с помощью рикошета отправил снаряд в сетку.

Это было особенно досадно, ведь в первом тайме Жирона выглядела интереснее. А вот во втором уже Сельта увлекла инициативу, но все же дала гостям возможность отыграться. И тут Цыганков вернул должок своему клубу.

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На 58 минуте Виктор заработал пенальти, со второй попытки реализовавшего Стуани. В дальнейшем команды имели примерно равное количество моментов для победы, но наконец завершили игру вничью.

Шансы на еврокубки минимальны

Сам же Цыганков нанес всего один удар за всю игру, который был заблокирован. Эта потеря очков оставляет немного шансов для Жироны на Лигу конференций. Каталонцы все еще восьмые, но в среду-четверг их могут обойти Севилья и Осасуна. Последняя будет играть с Атлетиком.

Если клуб из Бильбао победит, то оторвется от Жироны на 4 очка за два тура до финиша. В них Атлетик будет играть с Эльче и Реалом, тогда как Жирона будет противостоять Бетису и Осасуни.

Видеообзор матча Сельта – Жирона: