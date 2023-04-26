Лучше бы посидел на скамейке: кто стал главной неудачником матча Жирона – Реал

Жирона сенсационно не оставила шансов Реалу на победу в 31 туре Ла Лиги. Каталонский коллектив наколотил в ворота Андрея Лунина четыре гола.

Вместо этого хозяева пропустили от "сливочных" дважды. Последний гол забил Лукас Васкес. вышедший на замену, установив окончательный счет встречи – 4:2, сенсационная победа Жироны над Реалом.

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Появился на поле не в самый лучший момент

Покер в ворота Андрея Лунина положил нападающий хозяев Валентин Кастельянос, ставший главным антигероем поединка против Барселоны (0:0). Вот так за несколько матчей можно превратиться из неудачника в настоящего героя встречи.

Кастеяльнос не только отличился четырьмя голами в ворота Реала, но и стал лучшим футболистом поединка. От статистического портала WhoScored нападающий получил редкие 10 баллов.

Украинец в составе Жироны Виктор Цыганков заработал отметку 6.7.

Лучшим в составе Реала признали Винисиуса Жуниора, забившего первый гол "Королевского клуба" в поединке -8.4.

Андрей Лунин, защищавший ворота Реала из-за проблем со здоровьем у Тибо Куртуа, предпочел бы забыть этот вечер. Украинский голкипер "сливочных" пропустил 4 гола и был назван самым плохим футболистом матча в составах обоих коллективов - 5.4.

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Жирона – Реал: оценки игроков / Скриншот из WhoScored

Андрей Лунин провел свой 12-й матч за Реал в сезоне 2022/2023, в которых пропустил уже 13 голов и 4 раза отстоял на ноль.