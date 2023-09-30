Чуда не произошло: Реал разгромил Жирону и "украл" у каталонцев первую строчку - видео

Столичный коллектив продемонстрировал своему сопернику, что не все так легко, как могло "красно-белым" казаться. Но вот сезон для каталонцев только начался.

Жирона – Реал 0:3

Голы : Хоселу, 17, Тчуамэни, 21, Беллингем, 71

Жирона и Реал провели встречу в рамках 8-го тура Ла Лиги, победителями из которой вышли "сливочные". "Королевский клуб" вышел на первую строчку первенства, пишет 24 Канал.

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Холодный душ для каталонцев

Жирона и Реал провели центральную игру испанского чемпионата, поскольку команды ведут активную борьбу за лидерство в Ла Лиге. Сенсационные каталонцы подошли к игре очень мотивированными, однако уровень игры игроков мадридского клуба оказался значительно выше, поэтому красно-белые не смогли достойно противостоять своему маститому сопернику, хотя и активно начали матч.

Реал дважды отличился в первой половине встречи. Сначала гол на свой счет записал Хоселу, замкнувшему филигранную передачу шведой Беллингема. Через несколько минут Тчуамэни оказался самым прыгающим в штрафной Жирону после подачи с углового, а уже во втором тайме ассистент первого взятия ворот смог отличиться во время хаоса у ворот каталонцев. В конце встречи защитник Реала Начо получил красную, что спровоцировало схватку между командами.

Виктор Цыганков, который на 4-й минуте игры мог открывать счет, однако помешала стойка, отыграл всего лишь один тайм, после чего вингера заменили. Артём Довбык провел на поле 60 минут.

Видеообзор матча:

Таким образом, Реал после 8-и сыгранных туров выходит на чистую первую строчку (21 очко). Жирона, в свою очередь, впервые проигрывает в сезоне и проводит безголевой матч, опустившись на 3 место чемпионата (19 баллов). Барселона – вторая (20 пунктов), Атлетик Бильбао – четвертый (14 очков и игра в запасе).