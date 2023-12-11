Как Жирона праздновала историческую победу над Барселоной: в команде показали яркое видео
11 декабря 2023, 18:56Читати новину українською
Источник:ФК Жирона
Жирона на выезде победила Барселону в матче 16 тура Ла Лиги. Для команды это была историческая победа.
Гости матча одержали победу со счетом 4:2. Это первая в истории победа команды над Барселоной.
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Как Жирона праздновала победу
В раздевалке игроки устроили по этому поводу небольшой праздник.
Праздник в раздевалке: смотрите видеоНапомним, первый гол в матче организовал украинский дуэт – Цыганков ассистировал, а Довбик забивал. Команда в матче чемпионата Испании набрала 41-й пункт. Команда стала первой среди участников топ-5 чемпионатов, у которых уже более 40 очков.
Барселона опустилась на 4-ю позицию, пропустив на 3-ю строчку мадридское Атлетико. Правда, у обоих коллективов по 34 балла.
К слову, до конца 2023 года Жирона проведет еще два матча – против Алавеса (18 декабря) и Бетиса (21 декабря). Новый год начнется для жирондинцев игрой против Атлетико (3 января 2024 года).