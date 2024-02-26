Первый триумф за месяц: Жирона прервала неудачную серию в Ла Лиге благодаря голу Цыганкова - видео

Жирона провалила три последних матча в чемпионате Испании, но смогла одержать победу над Райо Вальекано. Одним из героев встречи стал украинец Виктор Цыганков, который забил первый мяч.

Жирона – Райо Вальекано 3:0

Голы: Цыганков, 52, Савио, 90+2, 90+6.

В чемпионате Испании 2023-2024 завершился 26 тур Ла Лиги. В последней игре уик-энда главная сенсация турнира Жирона принимала середняка Райо Вальекано, пишет 24 канал.

По теме Реал вырвал победу над Севильей благодаря сейву Лунина и суперудару Модрича: видеообзор матча

Цыганков спас игру

В феврале команда Мичела попала в кризис, получив лишь один балл в трех матчах. Впрочем, встреча против Райо была прекрасной возможностью исправить ситуацию. Ею Жирона воспользовалась сполна.

С первых минут на поле появились украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. В первом тайме за гостей несколько моментов имел Эррера, но в целом игра проходила при равном количестве моментов с обеих сторон.

Тем не менее, владение мячом было в пользу Жироны и свой гол она нашла на старте второго тайма. Героем стал Виктор Цыганков. Сначала удар украинца парировал ворота Райо Вальекано.

Однако уже через минуту Виктор удачно открылся под пас от Гутьерреса и точно пробил в дальний нижний угол. Для вингера этот гол стал уже шестым в этом сезоне Ла Лиги.

Читайте также Может образоваться новый "сине-желтый" дуэт: три клуба АПЛ заинтересованы в подписании Довбыка

Новый неудачный матч Довбика

В дальнейшем Жирона продолжила контролировать мяч, а у гостей было совсем мало моментов, чтобы отличиться. Снова неудачно провел встречу Артем Довбик, который за 74 минуты на поле лишь раз пробил (намного выше ворот). Форвард не забивает уже пятый матч подряд.

Под занавес матча дублем отметился еще Савио и довел счет до разгромного. Таким образом, Жирона одержала первую победу за месяц и вернулась на второе место в Ла Лиге (+2 балла от Барселоны), но отставание от Реала остается большим – аж шесть очков.

Видео гола Цыганкова