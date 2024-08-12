Нашли замену Довбику: второй самый дорогой трансфер в истории Жироны

Трансферная сага с Артемом Довбыком завершилась и Жирона начала искать замену украинскому голеадору. "Красно-белые" нашли игрока на позицию экс-нападающего команды в чемпионате Шотландии.

После исторического сезона-2023/2024 в Ла Лиге каталонскую команду начали покидать игроки и переходить в более именитые клубы. Такая судьба постигла и Артема Довбыка, который перешел в Рому.

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Новый форвард Жироны

Каталонский клуб на смену Артему Довбику подпишет македонского нападающего Бояна Миовски, который играет за Абердин из Шотландии. Сообщают, что "жирондинцы" заплатят за 25-летнего форварда – 8 миллионов евро.

Цель македонца в команде закрыть позицию украинского нападающего, который перешел в Рому. Это второй самый дорогой трансфер в истории Жироны. До этого каталонцы заплатили 9 миллионов евро за форварда Браги – Абеля Руиса.

Также "красно-белые" заплатили 8 миллионов евро за защитника Ладислава Крейчи, который играл за Спарту из Праги, Чехия. Напомним, что Жирону, кроме Довбика, покинули Эрик Гарсия (вернулся в Барселону), Савио (Манчестер Сити) и Алеш Гарсия (Байер Леверкузен).

В прошлом сезоне Боян Миовски сыграл 53 матча во всех турнирах за шотландский Абердин. Нападающий забил 26 голов и отметился 4 результативными передачами.