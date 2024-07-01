Жирона нашла замену украинскому лидеру: где продолжит карьеру Довбык

Жирона по итогам сезона-2023/2024 в Ла Лиге заняла 3 место, чем шокировала весь футбольный мир. Клуб готовится к продаже своих лидеров и ищет им замену, один из них украинский нападающий Артем Довбик.

По данным Transfermarkt, в сезоне 2023/2024 украинский футболист сыграл за "бело-красных" 39 матчей в которых забил 24 мяча и отдал 2 ассиста. Трансферная стоимость Довбика оценивается в 35 миллионов евро, однако Жирона хочет получить минимум 40 миллионов.

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Замена Довбику в Жироне

Испанский журналист Мигель Кошта, ссылаясь на Джанлуку Ди Марцио, сообщает, что Жирона рассматривает двух футболистов на замену украинскому голеадору. Артема уже отправляли в Милан, Атлетико Мадрид, даже в лондонский Челси к Михаилу Мудрику.

Первый это Тати Кастельянос, который оформил покер в ворота кипера мадридского Реала Андрея Лунина. Второй футболист это Даниэль Москера из Букараманги. В своем активе колумбиец имеет 10 забитых голов и один ассист в 28 матчах за свой клуб.

Украинский голеадор в Жироне

Артем победил в гонке бомбардиров и получил награду трофей Пичичи как лучший бомбардир чемпионата Испании.

Довбык стал первым украинским футболистом почти за 15 лет, который оформил хет-трик в одной из топ-5 лиг. 21 декабря 2023 года он забил 3 мяча в ворота Севильи.

Форвард обошел Андрея Ярмоленко среди украинцев по голам в ведущих чемпионатах Европы, 24 против 11.