Жирона одержала волевую победу и уже "дышит" в спину лидеру Ла Лиги Реала: видеообзор матча
Испанская Жирона продлила свою победную серию в Ла Лиге уже до трех матчей подряд. "Красно-белые" минимально дома обыграли Лас-Пальмас.
Жирона – Лас-Пальмас 1:0
Гол: Порту, 88
Жирона подошла к этому матчу в статусе фаворита противостояния. Команда Мичела отлично начала новый сезон Ла Лиги-2023/2024, сообщает 24 Канал.
Вот так Шейхам наплевать на войну в Украине: хозяин ЧМ объявил о позорном матче со страной-агрессора
Со старта в составе хозяев вышел только один украинец Виктор Цыганков. Артем Довбык остался на скамейке запасных.
Уже на 30-й минуте Жирона могла повести в счете. Однако гол Суареса отменили из-за офсайда. Потому нули на табло не изменились.
До перерыва у команды были моменты, чтобы забить, но счет так и не изменился 0:0.
На старте второй 45-минутки командам так и не размочили нули. Поэтому в середине тайма тренеры прибегли к заменам, чтобы освежить игру.
На 62-й минуте на поле в составе Жироны появился Довбик, сменивший на острие атаки 36-летнего уругвайца Стуани.
Артем пытался цепляться за мяч впереди и даже имел моменты забить. Но то удара не удался, то голкипер Лас-Пальмас был на месте.
В конце матча Мичел заменил Цыганкова, выпустив на поле Порту, решившего судьбу победителя поединка. Ему хватило 13 минут, чтобы забить и вывести Жирону вперед 1:0.
Именно его гол принес победу хозяевам, ставшей уже третьей подряд для "красно-белых". В общем, в новом сезоне-2023/2024 Жирона еще не проигрывала.
- Победа над Лас-Пальмасом подняла клуб Довбика и Цыганкова на 2-е место в таблице Ла Лиги, набрав 10 баллов в 4-х турах. А это всего на 2 очка меньше, чем завоевал лидер чемпионата Реал.
- Что касается Лас-Пальмаса, то клуб продолжает идти в зоне вылета (2 пункта).
Жирона – Лас-Пальмас: видеообзор матча