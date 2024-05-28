Жирона отказала Атлетико в трансфере Довбыка: "матрасники" предлагали баснословные деньги за украинца

Украинский форвард Артем Довбик стал трансферной целью многих именитых клубов. Однако Жирона готова отпустить звездного нападающего лишь за очень привлекательную компенсацию.

Жирона отказалась продавать украинского форварда в мадридский Атлетико. "Матрасники" предложили за 26-летнего украинца 25 миллионов евро, что не соответствует ожиданиям каталонцев.

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Известна сумма, за которую Жирона готова продать Довбыка

В контракте Довбика с Жироной прописана клаусула в размере 40 миллионов евро. Именно за эту сумму любой клуб сможет приобрести Довбыка без согласования Жироны. Иначе придется искать консенсус.

Вполне возможно, что Атлетико сможет приобрести Довбыка за 35 миллионов евро. Жирона, если верить источнику, готова отпустить украинца именно за такую сумму.

В сезоне-2023/2024 Артем Довбык забил 24 мяча в чемпионате Испании за Жирону, став лучшим бомбардиром Ла Лиги. Также в его активе 8 ассистов в 36 поединках.

Жирона по итогам сезона стала бронзовым призером чемпионата Испании и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Клуб готов продать лидеров команды, на которых в Европе сформировался спрос.