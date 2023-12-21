Украинский ураган в действии: Артем Довбик забивает в третьем подряд матче за Жирону – видео гола

Нападающий сборной Украины открыл счет в матче против Бетиса в Ла Лиге. Этим Артем приблизил "новогоднее чемпионство" для своей команды.

В Ла Лиге проходят последние матчи 18 тура сезона 2023-2024, который станет последним в этом году. Каталонская Жирона играет на выезде против Бетиса и в случае победы уйдет на новогодний перерыв лидером таблицы, пишет 24 канал.

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С первых минут в составе гостей вышел Артем Довбик и уже под занавес первого тайма отличился голом с пенальти. Защитник Бетиса сбил Торре у входа в собственную площадку.

Украинец уверенно развел мяч и вратаря по разным углам. Таким образом, Довбик забивает уже в третьем матче подряд за Жирону. В общем, для Артема это 11-ый гол в Ла Лиге!

Видео гола Артема Довбика: