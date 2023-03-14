Ужас на последних минутах: Жирона с Цыганковым не выстояла против Атлетико Мадрид – видеообзор

Каталонский коллектив не смог взять свое заветное очко в матче против мадридского Атлетико. Виктор Цыганков один из немногих в составе Жироны, кто создавал моменты у ворот соперника.

Жирона – Атлетико Мадрид 0:1

Гол : Мората, 90+1.

Жирона и Атлектико Мадрид провели встречу в рамках 25-го тура чемпионата Испании, в которой сильнее оказалась столичная команда. "Матрацники" утвердили свою кандидатуру на "бронзовом" месте Ла Лиги, а каталонцы пытаются приблизиться к еврокубковой зоне, пишет 24 канал.

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Немножечко не хватило

Третья и четвертая забивные команды Ла Лиги провели достаточно активный и агрессивный поединок, однако забитыми мячами в первом тайме порадовать своих болельщиков испанским коллективам не удалось. Жирона в дебюте первой 45-минутки выглядела достаточно уверенно, делая заявку на победу в поединке, однако мадридский клуб перехватил инициативу, из которой не смог выжать ничего полезного.

Второй тайм команды провели в том же темпе и почти с тем же результатом. Команды одиночно атаковали, а голкиперы и защитники обеих команд умело справлялись со своей работой. Жирона больше активизировалась во втором тайме, однако безрезультатно, Атлетико же не смог задавить каталонцев своим авторитетом в финал встречи.

В дебюте второго тайма голом мог отличиться Виктор Цыганков, который сам для себя создал момент, однако потенциальный забитый мяч от украинца нивелировал голкипер Атлетико. В конце матча бывший динамовец мог отличиться очередным ассистом, но на этот раз Жирону подвела техника Рикельме. Результативная серия Цыганкова прервалась. Виктор провел на поле 87 минут.

"Матрацники" устроили мучительный ужас для фанатов Жирону уже в компенсированное арбитром время. После подачи с угла поля гол на свой счет записал Альваро Мората, замкнувший мяч на дальней штанге ворот соперника. Арбитр еще и подержал интригу, долго просматривая эпизод, однако все же засчитал гол Атлетико.

Атлетико закрепился на третьем месте чемпионата Испании (48 очков в активе), претендуя максимум на "бронзу" Ла Лиги. Жирона в свою очередь заняла 12-ю строчку туринрной таблицы (30 очков в активе), но все еще питая надежды попасть в еврокубковую зону.

Видеообзор матча Жирона – Атлетико Мадрид