Несмотря на гол Цыганкова: Жирона без Довбика не обыграла Атлетик и потеряла лидерство в Ла Лиге

Каталонский клуб был близок к победе над гостями из Бильбао благодаря точному удару украинца. Впрочем, соперник не позволил "красно-белым" удержать первое место в таблице.

Жирона – Атлетик 1:1

Голы: Цыганков, 55 – Иньяки Уильямс, 67.

В чемпионате Испании 2023-2024 подошел к завершению 14-й тур Ла Лиги. На понедельник был вынесен матч с участием лидера таблицы Жироны, принимавшей Атлетик, пишет 24 канал.

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На саму игру с соперником из Бильбао каталонцы вышли уже не лидерами, ведь в воскресенье Реал выиграл свой матч у Кадиса (3:0). Для возвращения на первую строчку Жирони необходимо было выигрывать у басков.

"Красно-белые" столкнулись с кадровой проблемой перед стартом, ведь из-за травмы икроножной мышцы сыграть не смог главный бомбардир Артем Довбик. Другой украинец Виктор Цыганков вышел в основе.

Первый тайм прошел при равной игре, хотя гости чаще били по воротам Гассаниги. Но выйти вперед смогла Жирона уже после перерыва. Голом отличился как раз Цыганков, которого защитники Атлетика забыли на дальней стойке во время прострела.

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Для украинца это уже третий гол этого сезона. Впрочем, преимущество хозяев длилось недолго. На 67 минуте Атлетик разогнал поразительную контратаку, которую точным ударом завершил Иньяки Уильямс.

Мичел попытался заменами освежить игру своей команды, но Атлетик удержал ничью. Этот результат позволил Жирони сравняться по баллам с Реалом, но мадридцы идут впереди благодаря результату очной встречи (3:0).

Свой следующий матч Жирона проведет дома 2 декабря (суббота). Соперником станет Валенсия, за которую выступает еще один украинец Роман Яремчук. Старт – в 15:00 по киевскому времени.