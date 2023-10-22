Жирона благодаря дублю Довбика закамбечила с 0:2 до 5:2 против аутсайдера Ла Лиги: видеообзор

Жирона закончила домашний матч против Альмерии в рамках 10 тура Ла Лиги. Поединок сложно начался для хозяев, но завершился победно.

Жирона – Альмерия 5:2

Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 – Баптистан, 2, 24

Артем Довбик вышел в старте Жироны на матч против аутсайдера сезона-2023/2024 испанского первенства. Виктор Цыганков пока не попал в заявку команды после восстановления травмы. Правый вингер только начинает тренироваться с командой, пишет 24 Канал.

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Матч начался очень неудачно для гостей. Можно даже сказать, что футболисты Альмерии несколько нокаутировали хозяев поля. Уже к 25-й минуте счет во встрече был 0:2 в пользу гостей. Дубль в ворота "красно-белых" оформил Баптистан.

Чуть больше 10 минут понадобилось хозяевам, чтобы отквитать один мяч. Мартин сделал счёт 1:2. Дальше за дело взялся Довбик. Артему хватило 4 минут, чтобы дважды огорчить голкипера соперника. Сначала украинский нападающий обыгрался в стеночку с Блиндом и легко пробил прошивший вратаря Альмерии, сравнив цифры на табло 2:2.

А уже под занавес первого тайма впервые в поединке вывел Жирону вперед 3:2. Артему удалось пробить из-под двух защитников и оформить дубль.

После перерыва хозяева не остановились и воспользовались тем, что соперник посыпался после удачного старта встречи.

Уже без Довбика, покинувшего поле на 67-й минуте, Савио увеличил отрыв Жироны над Альмерией до 4:2. А в последние 10 минут вышедший на поле вместо Артема Стуани сделал счет встречи 5:2.

Подопечные Мичела классно вернулись в игру, а Довбик стал одним из героев матча.

Эта победа позволила Жирони догнать Реал по очкам. У обоих коллективов по 25 набранных баллов после 10 сыгранных туров Ла Лиги. Однако красно-белые продолжают идти на второй позиции.

Что касается Альмерии, то здесь критическая ситуация не изменилась – 3 пункта и последняя 20-я строчка турнирной таблицы.

Видеообзор Жирона – Альмерия