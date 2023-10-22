"Разрешили нам выдохнуть": тренер Жироны выделил важность дубля Довбика в триумфе в Ла Лиге

Артем Довбик внес весомый вклад в волевую победу Жироны над Альмерией (5:2). Главный тренер "красно-белых" Мичел Санчес прокомментировал триумф команды после провальных стартовых 25 минут игры.

Довбику понадобилось всего четыре минуты для того, чтобы перевернуть ход игры с ног на голову. Еще в первом тайме Артём оформил дубль и вывел Жирону вперед 3:2.

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Мичел: Начало игры было плохим с точки зрения концентрации

Уже после замены украинского форварда Жирона забила еще дважды и установила окончательный счет встречи 5:2.

После поединка главный тренер "красно-белых" Мичел Санчес прокомментировал победу своих подопечных и оценил важность глав Довбика.

Начало игры было плохим с точки зрения концентрации, но первый забитый гол вернул нас в игру. Мы смогли отыграться после 0:2. Первые минуты матча были неудачными, но голы Довбика позволили нам выдохнуть,

– заявил Мичел.

"Я сказал игрокам, что меня не волнует фаза нападения, поскольку мы можем причинить вред любому сопернику, поскольку у нас много ресурсов. Если мы сможем оставаться сосредоточенными под давлением после поражения, мы выигрываем еще больше", – добавил коуч.

Благодаря дублю Довбик стал лучшим бомбардиром Жироны в текущем сезоне Ла Лиги-2023/2024. В активе Артема 5 голов в 10 сыгранных поединках. Также в его наследии 2 ассиста.

Жирона благодаря этой победе над Альмерией сравнялась по очкам с лидером сезона Реалом. У обоих по 25 баллов. "Красно-белые" продолжают идти по другим.

Отметим, что в заявку на поединок против аутсайдера сезона не попал наш Виктор Цыганков, который начинает тренироваться в общей группе после травмы.