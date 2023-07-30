Скорая помощь - такси украинца: Зинченко стал "жертвой" жесткого троллинга в Арсенале - видео

Арсенал продолжает готовиться к первому официальному матчу нового сезона-2023/2024. В лондонском клубе царит отличная атмосфера.

Александр Зинченко и Габриэл Жезус стали одними из героев последних интервью клубной пресс-службе Арсенала. 26-летний бразильский нападающий решил воспользоваться возможностью и подколол украинского футболиста, тоже имеющего хорошее чувство юмора. Видео момента появилось в твиттере MS, пишет 24 Канал.

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Среди их интервью на фоне раздалось сирена скорой помощи. На которую смешно отреагировал бразилец. Жезус с юмором обратился к Зинченко, намекнув на травматичность украинца после перехода в лондонский клуб.

Это твое такси,

– сказал Жезус Зинченко.

Что вызвало у Александра улыбку на лице. Габриэл показал, что не только Зинченко будет насмехаться над своими одноклубниками.

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Напомним, что оба друг за другом перешли из МанСити в Арсенал. Сначала это сделал Жезус, а через 18 дней официально перешел Зинченко.

В прошлом сезоне-2022/2023 Зинченко отыграл за Арсенал 33 матча, в которых отличился дебютным голом и двумя ассистами. Из-за различных повреждений Александр пропустил 20 поединков Арсенала.

Поэтому украинец не принял пока участие ни в одном матче "канониров" во время межсезонного турне в США. Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы.

Уже 6 августа Арсенал сыграет против МанСити в финале Суперкубка Англии. Это будет первая официальная встреча в новом сезоне для обоих клубов. Стартовый свисток раздастся в 18:00.