Жест поддержки: украинские дети посетили тренировку Барселоны – позитивные фото

Каталонская Барселона продолжает поддерживать Украину и наших земляков, пострадавших от полномасштабного вторжения России.

Жест поддержки Украины

Руководство "сине-гранатовых" организовало для украинских детей, вынужденно покинувших свою страну, визит на тренировку первой команды. В организации помог Фонд Кройфф.

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Некоторые игроки Барселоны отправились в свои сборные, однако группа детей смогла посмотреть на оставшихся в расположении клуба футболистов. Ребята сделали несколько фото и даже познакомились с Хави.

Испанские клубы поддерживают Украину