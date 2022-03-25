Жест поддержки: украинские дети посетили тренировку Барселоны – позитивные фото
25 марта 2022 , 14:54Читати новину українською
Источник:твиттер ФК Барселона
Каталонская Барселона продолжает поддерживать Украину и наших земляков, пострадавших от полномасштабного вторжения России.
Жест поддержки Украины
Руководство "сине-гранатовых" организовало для украинских детей, вынужденно покинувших свою страну, визит на тренировку первой команды. В организации помог Фонд Кройфф.
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Некоторые игроки Барселоны отправились в свои сборные, однако группа детей смогла посмотреть на оставшихся в расположении клуба футболистов. Ребята сделали несколько фото и даже познакомились с Хави.
Испанские клубы поддерживают Украину
- Другой испанский гранд "Реал" еще раньше выделил один миллион евро для беженцев из Украины.
- Бывший защитник "Королевского клуба" Серхио Рамос приступил к сбору средств для поддержки Украины.