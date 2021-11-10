Жесть в мире хоккея: в европейском клубе умерли спортсмен и гендиректор

Генеральный директор словацкого Братислава Кэпиталз, а по совместительству еще и вице-президент клуба Душан Пашек-младший был обнаружен мертвым в столице Словакии.

3 ноября стало известно о смерти хоккеиста Бориса Садецкого. Хоккеисту стало плохо во время матча. Его забрали на носилках прямо со льда, но спасти жизнь не смогли. Ему было всего 24 года.

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А через несколько дней клуб постигла вторая печальная новость. Вице-президент и генеральный директор Кэпиталз Душан Пашек-младший пропал без вести.

На следующий день его обнаружили повешенным в своем доме. Именно он первым сообщил о смерти Садецкого. Ему было всего 36 лет.

Мистика со смертью Пашеков

Душан Пашек-младший, как и его легендарный отец, покончил с собой.

Пашек-старший – член Зала славы словацкого хоккея. В составе сборной Чехословакии он четырежды поднимался на пьедестал чемпионата мира, выиграв его в 1985 году, а также завоевал серебряные медали Олимпийских игр-1984 в Сараево.

После завершения карьеры он стал президентом Слована и Федерации хоккея Словакии. А в 1998 году застрелился в собственном офисе, оставив шесть предсмертных записок: жене, трем детям, Федерации и официальным лицам Братиславы. Там он извинился за свое решение.

По одной из версий, причиной самоубийства стало провальное выступление сборной на Олимпийских играх в Нагано. На тот момент Пашеку-старшему было 37 лет. Его сын решил свести счеты с жизнью в 36 лет.