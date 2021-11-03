Хоккеист прямо со спортивной арены был доставлен в реанимацию.
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"Со скорбью в сердцах мы сообщаем о смерти Садецки и выражаем соболезнования его близким. Клуб не будет раскрывать дополнительную информацию до консультации с родными Бориса", – говорится в сообщении пресс-службы Братиславы.
Что известно о Садецки
- Борис Садецки выступал за клубы Братислава Кэпиталз, Дукла Тренчин, Оранж 20 (Пьештяны), Слован (Братислава).
- В сезонах-2016/2017 и 2017/2018 Садецки выступал за Слован в КХЛ, на его счету 5 (2+3) очков в 19 встречах за команду.
- Слован был участником КХЛ с 2012-го по 2019 год. В мае 2019 года клуб покинул лигу из-за отсутствия спонсоров на сезон.