Нашел свой чемпионат: скандальный футболист Динамо продолжит карьеру в Турции
Источник:Динамо Киев
Летнее трансферное окно в разгаре. Стало известно о новом изменении в составе киевского Динамо.
Атакующий игрок киевлян Жерсон Родригеш не будет играть за киевлян в новом сезоне. Футболист, права на которого до сих пор принадлежат Динамо, ушел в очередную аренду.
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Уже третий год вне состава Динамо
Скандальный игрок будет выступать в чемпионате Турции. Он подписал контракт с Сивасспором, в прошлом сезоне занявшим 14 место в элитном местном дивизионе.
Динамо и Сивасспор подписали арендное соглашение, согласно которому футболист сборной Люксембурга будет выступать за турецкий клуб до конца сезона-2023/2024. Желаем Жерсону Родригесу успехов в выступлениях за Сивасспор,
– говорится в сообщении пресс-службы Динамо.
Отметим, что Жерсон перешел в Динамо летом 2019 года. Однако из-за проблем с дисциплиной и недоразумений с тренерским штабом не смог закрепиться в основе киевлян. В составе Динамо сыграл лишь 53 матча, в которых забил 9 мячей, став за это время чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.Следует знать. Последние два сезона Родригеш провел в аренде. Он выступал за французский Труа, турецкий Эюспор и Аль-Вехду из Саудовской Аравии. Однако нигде так и не стал ключевым игроком. Контракт с Динамо истекает у футболиста 30 июня 2024 года.